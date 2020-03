6/29 ©Getty

FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus, Italia). Per Mancini è un esterno d'attacco, Sarri l’ha rimandato come trequartista e intende adattarlo come mezzala. Non manca la duttilità a "Berna",, un altro dei giocatori più stimati dal Ct che nella sua gestione l'ha schierato in 11 occasioni (5 le gare perse per infortunio). Quanto basta per considerarlo una delle alternative nel tridente