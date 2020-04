Nuovo appuntamento con le migliori coppie stagione per stagione nei principali campionati europei. Capitolo 2003-04: l'Arsenal degli invincibili conquista la Premier senza perdere una sola partita. Il Valencia di Benitez trionfa nella Liga, come Werder in Germania e Lione in Francia, al terzo di quelli che saranno sette campionati consecutivi. In Italia vince il Milan, che sale sul podio con una coppia gol presente in questa foto: Shevchenko-Kakà o Shevchenko-Tomasson? (dati Transfermarkt)

