“La ripresa del campionato di calcio sinceramente sembra un sentiero sempre più stretto, la ripresa degli allenamenti, che auspichiamo, non significa la ripresa del campionato. L'appello da fare alla Lega calcio di Serie A, che nei prossimi giorni tornerà a riunirsi, è di cominciare a pensare a un piano B, perché le soluzioni possono essere tante.” Con queste parole decisamente pessimiste, pronunciate al programma Omnibus, in onda su LA7, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora torna sui possibili scenari del calcio nella fase 2 di questa complicata emergenza coronavirus. Il tutto a due giorni dall’anticipazione da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del decreto del 4 maggio, che non concederà ai calciatori la possibilità di allenarsi nei centri sportivi, seppur singolarmente, nonostante il via libera degli allenamenti per gli sportivi professionisti e non di sport individuali.

Spadafora: "Presidenti stessi potrebbero chiedere di sospendere campionato"

Una decisione ritenuta discriminatoria dagli stessi giocatori e contro la quale più di qualche presidente ha protestato. Ma non tutti, evidentemente, sempre secondo quanto riferito dallo stesso Spadafora: "Comincio a percepire, leggendo alcune dichiarazioni, che probabilmente nei prossimi giorni - visto che ci sarà anche una riunione straordinaria della Lega - potremmo avere una sorpresa, perché secondo me potrebbe essere anche la maggioranza dei presidenti dei club a chiederci di sospendere e di prepararsi invece nel migliore dei modi al nuovo campionato. Anche perché - continua il ministro -, se fossi nei presidenti delle società, penserei soprattutto a organizzarmi per riprendere in sicurezza e con tutti gli atleti pronti il nuovo campionato, quello che dovrà ripartire poi a fine agosto. Le decisioni che stanno prendendo gli altri Paesi, come ieri la Francia - che penso non sarà l'ultima - potrebbero indurre anche l'Italia a seguire la linea".