Dalla Campania alla Puglia e dalla Calabria alla Sicilia: come cambierebbe la mappa della Serie A se si giocasse al Sud Italia? Si tratta di una suggestione, ipotesi fantasiosa in attesa dell'incontro tra Figc e Comitato Tecnico-scientifico per gli allenamenti di squadra dal 18 maggio. Senza considerare Roma, Lazio e Cagliari, che non si muoverebbero da casa, proviamo a individuare le città ideali per stadi e centri sportivi che accoglierebbero le squadre del Nord

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI