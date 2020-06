22/23 ©Ansa

LOTTA SCUDETTO/EUROPA



Quali effetti avrà la disputa degli incontri a porte chiuse nella parte alta della classifica? Nessuno come la Juve per media punti in casa (2,84), saldo che viceversa premia l'Inter in trasferta (2,23). Il bilancio più equilibrato, prima della sosta, era invece quello della Lazio. Si erano fatte preferire lontano da casa sia Atalanta e Roma così come Napoli e Milan