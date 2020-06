Serie A, gli orari delle partite di oggi

Già 18 squadre sono scese in campo dopo la lunga sospensione per il coronavirus, mancano all'appello solo Roma e Lazio che torneranno a giocare questa sera. In programma, in questo mercoledì 24 giugno, ci saranno infatti le tre gare che chiuderanno il 27° turno del campionato di Serie A. Ad aprire la giornata ci sarà la sfida tra Inter e Sassuolo, che erano già tornate in campo domenica per i rispettivi recuperi contro Sampdoria e Atalanta. A San Siro si gioca alle 19.30. Due, invece, le partite che inizieranno alle 21.45: a Bergamo big match tra Atalanta e Lazio, all'Olimpico la Roma ospita la Samp dell'ex Ranieri.