Il portiere della Juve nel giorno del record di presenze in Serie A: "Prima il pensiero non mi toccava e pensavo solo alla partita, ma ora sono felicissimo. E pensare che due anni fa avevo smesso, poi è arrivato il PSG e sono ritornato alla Juve. Smetterò quando mancherà la capacità di giocare al top, io stesso deciderò di fare un passo indietro. Rimpianto Champions? Ronza sempre nella testa, è inevitabile. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi" "G1GI UNO DA RECORD": LO SPECIALE SU SKY

La Juventus vince nettamente il derby di Torino nel giorno in cui Gigi Buffon scrive la storia. Il portiere bianconero è il giocatore con più presenze in Serie A: 648 contro le 647 di Paolo Maldini. Un'altra giornata emozionante di una fantastica carriera: "Ho dovuto aspettare tanto per questo record, ma non è stato un problema – le parole di Buffon a Sky Sport – In questo momento ci stiamo giocando tanto, è una fase delicata e la pressione che sentivo era solo sulla partita. Ora sono felicissimo, ma prima il pensiero del record non mi toccava. Agli esordi ero più spensierato e scanzonato, avevo tantissimi sogni e sulla spinta di quell'approccio alla vita sono arrivato qui, non accontentandomi mai. Battere il record di presenze con la Juve di Del Piero non è uno dei miei obiettivi, non sto giocando per queste cose perché due anni fa avevo praticamente smesso. Poi è arrivato il PSG e, successivamente, la possibilità di rientrare qui e di stare bene. Mi accorgo che se ho le motivazioni giuste qualche partita la posso fare senza problemi dando ottime risposte".