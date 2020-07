In campo fanno la differenza come gli attaccanti, ecco perché risultano tra i giocatori più determinanti del nuovo millennio. Parliamo dei portieri più imbattuti in Europa dal 2000, protagonisti nella top 25 stilata da Transfermarkt per numero di clean sheets. Un italiano sul podio, 8 i colleghi transitati o d'attualità in Serie A e tanti numeri uno che hanno scritto la storia nel proprio ruolo. Ecco la classifica completa