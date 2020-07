L'allenatore della Lazio commenta il 35esimo gol in campionato di Immobile, ora a meno 1 dal record di Higuain: "Ciro attaccante di valore mondiale, tutta la squadra si sacrifica per lui. I suoi numeri sono un premio per il collettivo. Questo gruppo va applaudito per quello che ha dato durante l'anno"

"Ciro è vicino al record di Higuain, sarebbe stato bello raggiungerlo stasera ma ha trovato un Andrenacci in grande forma di fronte. Intanto ha sorpassato Lewandowski per la Scarpa d'Oro". Simone Inzaghi esalta Immobile dopo il gol del suo numero 17 nel 2-0 della Lazio sul Brescia, centro numero 35 per l'attaccante in campionato. "Capocannoniere? Direi che è quello che ci auguriamo tutti, c'è anche Cristiano Ronaldo in corsa - le parole dell'allenatore della Lazio a Sky Sport - sarebbe un grandissimo traguardo per Ciro, per la squadra che lavora per lui e per noi dello staff. Sarebbe un premio bellissimo per tutti. Tensione? L'ho visto sereno, tranquillo, quando dopo 2-3 minuti c'è stata una rimessa ed è venuto a batterla ho capito che poteva avere un pò di nervosismo. Sono contento perché è un grandissimo attaccante a livelli mondiali e tutta la squadra si sacrifica per lui".