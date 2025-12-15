Serie A senza padroni: Inter quarta capolista diversa e mai così pochi punti alla 15^
Prima dei nerazzurri erano stati in vetta (da soli) Napoli, Milan e Roma: nessuna di loro ha mantenuto la testa solitaria per due giornate consecutive. I punti fatti sono una prova del campionato serratissimo ai vertici: nelle ultime dieci stagioni la capolista non ne aveva mai fatti così pochi dopo quindici giornate. Il confronto
- Pari del Milan, ko del Napoli: l'Inter vince e effettua il sorpasso prendendosi la vetta solitaria della classifica. È la quarta squadra a farcela in questa prima parte del campionato dopo il Napoli (alla 4^ e alla 10^ giornata), il Milan (alla 7^) e la Roma (alla 12^)
- E, fin qui, nessuna squadra è rimasta in testa da sola per due giornate consecutive: tutte hanno perso la vetta solitaria il turno successivo. È una Serie A senza padroni
- E, a confermare questo trend di sorpassi e contro sorpassi, c'è il confronto con le ultime dieci stagioni in termini di punti della capolista allo stesso momento del campionato. Bene: i 33 punti attuali dell'Inter sono il dato più basso di tutti, uno in meno - tanto per fare un esempio - dei 34 dell'Atalanta, leader alla 15^ giornata dell'ultima Serie A (al pari della Fiorentina, oggi clamorosamente ultima)
- Punti: 34
- Distacco: +2
- Scudetto a fine anno: Napoli
- Punti: 38
- Distacco: +2
- Scudetto a fine anno: Inter
- Punti: 41
- Distacco: +8
- Scudetto a fine anno: Napoli
- Punti: 36
- Distacco: +1
- Scudetto a fine anno: Milan
- Punti: 37
- Distacco: +1
- Scudetto a fine anno: Inter
- Punti: 38
- Distacco: +2
- Scudetto a fine anno: Juventus
- Punti: 43
- Distacco: +8
- Scudetto a fine anno: Juventus
- Punti: 39
- Distacco: +1
- Scudetto a fine anno: Juventus
- Punti: 36
- Distacco: +4
- Scudetto a fine anno: Juventus
- 2018/2019 Juventus: 43
- 2022/2023 Napoli: 41
- 2017/2018 Inter: 39
- 2023/2024 Inter: 38
- 2019/2020 Inter: 38
- 2020/2021 Milan: 37
- 2021/2022 Napoli: 36
- 2016/2017 Juventus: 36
- 2024/2025 Fiorentina-Atalanta: 34
- 2025/2026 Inter: 33