 Classifica Serie A 2025 2026, Inter 4^ capolista diversa: confronto punti | Sky Sport
Serie A senza padroni: Inter quarta capolista diversa e mai così pochi punti alla 15^

Prima dei nerazzurri erano stati in vetta (da soli) Napoli, Milan e Roma: nessuna di loro ha mantenuto la testa solitaria per due giornate consecutive. I punti fatti sono una prova del campionato serratissimo ai vertici: nelle ultime dieci stagioni la capolista non ne aveva mai fatti così pochi dopo quindici giornate. Il confronto

SERIE A: LA CLASSIFICA A CONFRONTO CON L'ANNO SCORSO

