Iffhs, Ousmane Dembele è il Best Player 2025: Haaland e Mbappé fuori dal podio
La 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio' conferma l'esito del Pallone d'Oro (anche se l'ambito premio è su base stagionale e quello Iffhs su base annuale): è Ousmane Dembélé il migliore giocatore del mondo. Due mostri come Haaland e Mbappé fuori dal podio. L'ultimo a vincere era stato Rodri: come funziona la votazione e l'albo d'oro
- La Iffhs - la ben nota 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio' - spiega anche i parametri di voto: intanto la classifiche è annuale (da gennaio a dicembre), e non relativa alla stagione
- A votare è una giuria internazionale composta da membri dell'Iffhs (giornalisti sportivi ed esperti di calcio) provenienti da 120 paesi di tutti i continenti del mondo
- Sono in totale nove le edizioni del premio, lanciato nel 1988 ma trasformatosi dal 1991 - per volere dell'allora presidente Blatter - nel Fifa World Player. Il premio come miglior giocatore del mondo Iffhs è ritornato nel 2020. Otto, quindi, i titoli assegnati prima di Dembélé:
- 1988 - VAN BASTEN
- 1989 - VAN BASTEN
- 1990 - MATTHAÜS
- 2020 - LEWANDOWSKI
- 2021 - LEWANDOWSKI
- 2022 - MESSI
- 2023 - HAALAND
- 2024 - RODRI
- 2025 - DEMBÉLÉ