La 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio' conferma l'esito del Pallone d'Oro (anche se l'ambito premio è su base stagionale e quello Iffhs su base annuale): è Ousmane Dembélé il migliore giocatore del mondo. Due mostri come Haaland e Mbappé fuori dal podio. L'ultimo a vincere era stato Rodri: come funziona la votazione e l'albo d'oro

