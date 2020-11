Un difensore in vetta, dietro di lui un collega di reparto e due esordienti in Serie A. È la curiosa top 20 stilata da Opta che, escludendo i tiri respinti, ha indicato i migliori giocatori per percentuale realizzativa in campionato. Sorprese e conferme come i protagonisti in classifica marcatori: come si piazzano? Ecco la classifica