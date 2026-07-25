La Roma si prepara a scendere in campo contro il Cannes, amichevole in programma domenica 26 luglio alle 17.30. In vista della partita il club giallorosso ha comunicato la lista dei convocati: out per infortunio Luigi Cherubini, fermato da un attacco febbrile, Niccolò Pisilli e Robinio Vaz, così come Manu Kone e Neil El Aynaoui, ultimi reduci dei Mondiali

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