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Roma-Cannes, i convocati di Gian Piero Gasperini per l'amichevole

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La Roma si prepara a scendere in campo contro il Cannes, amichevole in programma domenica 26 luglio alle 17.30. In vista della partita il club giallorosso ha comunicato la lista dei convocati: out per infortunio Luigi Cherubini, fermato da un attacco febbrile, Niccolò Pisilli e Robinio Vaz, così come Manu Kone e Neil El Aynaoui, ultimi reduci dei Mondiali

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