La Roma si prepara a scendere in campo contro il Cannes, amichevole in programma domenica 26 luglio alle 17.30. In vista della partita il club giallorosso ha comunicato la lista dei convocati: out per infortunio Luigi Cherubini, fermato da un attacco febbrile, Niccolò Pisilli e Robinio Vaz, così come Manu Kone e Neil El Aynaoui, ultimi reduci dei Mondiali
- PIERLUIGI GOLLINI
- MILE SVILAR
- DEVYNE RENSCH
- ANGELINO
- EVAN NDICKA
- MARIO HERMOSO
- GIANLUCA MANCINI
- JAN ZIOLKOWSKI
- WESLEY
- DANIELE GHILARDI
- BRYAN CRISTANTE
- ARTEM DOVBYK
- DONYELL MALEN
- MATIAS SOULE'
- PAULO DYBALA
- DE MARZI
- NARDIN
- LULLI
- PANICO
- DI NUNZIO
- GIAMMATTEI
- BAH
- ARENA