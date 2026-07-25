Serie A, programma e risultati delle amichevoli di oggi

Un ricco programma di amichevoli per la giornata di oggi, sabato 25 luglio, per le squadre di Serie A. Scendono in campo Milan e Juventus, rispettivamente contro Celtic e Standard Liegi alle 16 e alle 20. Partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 16 in campo anche Bologna e Fiorentina, a seguire Genoa, Torino e Lecce e alle 18.30 un triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. Di seguito il programma completo
SERIE A, LE AMICHEVOLI ESTIVE SU SKY - CONVOCATI: MILAN - JUVENTUS
- Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale dopo la sconfitta contro l'Arminia Bielefeld e il pareggio contro l'Heidenheim. La squadra di Tedesco affronta l'Iraklis dal ritiro di Valles
- Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso che sfida il QPR, club di Championship inglese
- Dopo la presentazione ufficiale di ieri sera, il Genoa affronta il Vicenza in ritiro a Moena. Un altro test per De Rossi per provare la sua squadra in vista della nuova stagione
- Il Torino di Abate sfida il Cittadella nella terza amichevole del pre stagione prima di partire per Burnley dove domenica 2 agosto affronterà gli inglesi
- Continua la preparazione anche del Lecce dal ritiro in Austria: Di Francesco e i suoi ragazzi sfidano l'Istra dopo una vittoria e una sconfitta in questo pre stagione
- Parma e Sassuolo si sfidano, insieme al Trento, in un triangolare a partire dalle 18:30. Per entrambe le squadre continua il ritiro in Trentino per preparare la nuova stagione