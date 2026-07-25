Serie A, programma e risultati delle amichevoli di oggi

Un ricco programma di amichevoli per la giornata di oggi, sabato 25 luglio, per le squadre di Serie A. Scendono in campo Milan e Juventus, rispettivamente contro Celtic e Standard Liegi alle 16 e alle 20. Partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 16 in campo anche Bologna e Fiorentina, a seguire Genoa, Torino e Lecce e alle 18.30 un triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. Di seguito il programma completo

SERIE A, LE AMICHEVOLI ESTIVE SU SKY - CONVOCATI: MILAN - JUVENTUS