Juventus: IGOR TUDOR



Per 13 anni alla Juventus, ex difensore e centrocampista, ha vestito la maglia bianconera fino al 2007, per cui non è mai stato compagno di squadra di Pirlo, che comunque l’ha scelto come suo vice anche per l’esperienza e per la conoscenza dell’ambiente juventino. In Serie A ha già maturato un’esperienza come allenatore dell’Udinese (a cavallo tra 2018 e 2019), ma ha guidato anche Hajduk Spalato, Paok Salonicco, Karabukspor e Galatasaray, ed è stato vice del Ct della Croazia, Stimac, nel 2012