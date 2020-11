1/32

SIMONE PADOIN - Il suo è l'addio al calcio più recente. La Juve lo ha omaggiato sui propri canali social: "Uno come te non si dimentica". Fortemente voluto da Conte a metà stagione 2011-12, quella del primo scudetto. Portafortuna della squadra bianconera e jolly in campo (ha giocato terzino destro, sinistro, esterno di centrocampo e anche in mezzo al campo). La sua ultima avventura in B con l'Ascoli. E ora? Sogna di allenare un settore giovanile, magari quello dell'Atalanta dove lui stesso è cresciuto.



E i suoi altri ex compagni dove sono ora?

IL VIDEO TRIBUTO DELLA JUVE PER PADOIN