"L'Inter ha tutto per vincere, Eriksen andrà via"

SERIE A

Secondo molti, dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'Inter è in qualche modo obbligata a vincere lo scudetto: "Ma nessuno è obbligato a vincere nulla - ha chiarito Vieri -, anche se di sicuro i nerazzurri avranno tanta fame. Hanno solo un obiettivo e daranno tutto per vincere il campionato. Conte ha una squadra fortissima e giocando una volta a settimana ha tutto per riuscirci. È un peccato che l'Inter sia stata eliminata dalla Champions, credo che una squadra del genere abbia questa competizione nel suo DNA. E non è vero che manca qualità: ne ha abbastanza per battere lo Shakhtar nella partita decisiva per gli ottavi. Se Conte è troppo nervoso? Lui è così, punto. Non l'ho mai visto tranquillo, sia che vinca 5-0 o che perda 3-0. Un allenatore deve essere bravo a cambiare le cose in corsa quando non vanno bene. E da quello che si vede Antonio non lo fa sempre. Ad esempio vorrei vedere Eriksen più in campo, credo che darebbe una grande mano. Ma noi possiamo dire solo quello che vediamo da fuori, è l'allenatore che osserva ogni giorno i giocatori. Se il danese rimarrà in nerazzurro? No, secondo me a gennaio andrà via".