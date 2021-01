Milan, Ibrahimovic convocato contro il Torino

Dopo otto partite ai box, l'attaccante svedese torna tra i convocati di Pioli: è a disposizione per la partita contro il Torino. Partirà probabilmente dalla panchina. In elenco per la sfida all'ex allenatore rossonero Giampaolo anche Calhanoglu

Zlatan Ibrahimovic è tra i convocati di Stefano Pioli per la partita di questa sera (ore 20:45) a San Siro contro il Torino. Nonostante la prudenza dimostrata dall'allenatore del Milan in conferenza prepartita ("Ibra sta seguendo il suo programma ma non penso possa essere disponibile per la partita col Torino") l'attaccante svedese torna a disposizione dopo aver saltato le ultime otto gare di Serie A per un problema al polpaccio. La sua ultima presenza risale al 22 novembre, nella vittoria per 3-1 sul campo del Napoli. Nella Serie A 2020/21 Ibra ha segnato 10 reti in 6 partite giocate. Nell'elenco dei convocati c'è anche Hakan Calhanoglu, che ha avuto problemi alla caviglia dopo la partita contro la Juventus. Questi i giocatori a disposizione di Pioli contro il Torino.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Romagnoli

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leao, Maldini, Olzer