2/10 ©LaPresse

TROPPO FORTE. In realtà, Fiorello si era già arreso allo strapotere fisico del gigante di Malmoe, presenza fissa del Festival per tutta la settimana: "Io faccio ginnastica, bici - racconta sconsolato lo showman di Augusta - mangio alghe e la domenica riso in bianco. Poi vedo lui e mi sento un uomo inutile".

Sanremo, Ibrahimovic e Mihajlovic cantano "Io vagabondo". VIDEO