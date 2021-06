Il giorno della ripartenza

Cosa farà Allegri nel primo giorno alla Continassa



Non è confermata la presenza di Agnelli

Massimiliano Allegri 2.0. Il giorno della ripartenza per l'allenatore della Juventus, pronto a ricominciare l'avventura in bianconero a due anni di distanza dall'addio. Una lunga giornata quella di giovedì 3 giugno, quasi come un primo giorno di scuola. O, meglio, come una preparazione al primo giorno di scuola. L'arrivo di Allegri, che per Da un momento all’altro è atteso l’arrivo di Massimiliano Allegri, che per ora non si è ancora visto alla Continassa. Sono però arrivati i componenti del suo staff come Storari, il suo vice Landucci o il collaboratore tecnico Dolcetti. Erano tutti pronti ad iniziare questa nuova avventura. Dalle divise che indosseranno a ovviamente discorsi di mercato. I rapporti tra Allegri e la società, soprattutto con Andrea Agnelli, sono sempre andati avanti negli anni prima del riavvicinamento in primavera. Sicuramente la pianificazione dunque è già partita: da Morata che tornerà e non solo. Non sono entrati i dirigenti.Non è dett che ci sia un nuovo faccia a faccia con il presidente, ma quello che è certo è che oggi allegri ricomincerà da qui, dove ha vissuto giornalmente l’ultimo dei suoi cinque anni in bianconero.