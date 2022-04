13/13 ©IPA/Fotogramma

INDISPONIBILI E ULTIMI DUBBI - Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione per la sfida interna contro l'Hellas, eccezion fatta per Lautaro Martinez che sarà assente per squalifica. L'allenatore pare aver scelto l'11 che partirà dall'inizio, ma fino all'ultimo Sanchez proverà a insidiare Correa per un posto in attacco al fianco di Dzeko

