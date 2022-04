La squadra campana spera nel colpaccio quasi fino alla fine con la bomba di Radovanovic su punizione nel primo tempo e una prova corale dei suoi difensori. Un bellissimo tiro da fuori di Carles Perez e il gol in mischia di Smalling portano i tre punti ai giallorossi, ma non la sufficienza per tutti i giocatori di Mourinho

ROMA-SALERNITANA 2-1