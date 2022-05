Allegri non fa turnover in vista della finale di Coppa Italia (in programma mercoledì) e schiera i suoi uomini migliori nella trasferta di Marassi ad eccezione di Danilo (a riposo). Nel tridente offensivo torna Dybala, Vlahovic titolare, dubbio tra Kean e Morata per l'ultimo posto. Nel Genoa Destro è favorito su Yeboah, gioca Criscito dal 1'

ALLEGRI: "TURNOVER? GIOCHERANNO I MIGLIORI"