L'Inter ospita a San Siro l’Empoli (calcio d’inizio ore 18.45), nella terzultima giornata di campionato, a 3 giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Con una vittoria i nerazzurri scavalcherebbero momentaneamente in testa il Milan (impegnato domenica a Verona). Inzaghi ha un dubbio in attacco, dove Correa e Dzeko si giocano una maglia accanto a Lautaro. Calhanoglu torna dalla squalifica, Barella recuperato, out Bastoni

INZAGHI: "LE MOTIVAZIONI FARANNO LA DIFFERENZA"