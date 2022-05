12/19 Foto Instagram @kalulu.jr e @fikayotomori

KALULU E TOMORI - Super coppia difensiva, da scudetto. Uno partito titolarissimo dopo il riscatto dal Chelsea, l'altro come terzino di seconda linea diventato centrale e protagonista, scalando le gerarchie. Da quando hanno fatto coppia il Milan ha subito solo due gol in dieci partite collezionando otto clean-sheet. E in casa rossonera una difesa così non si vedeva dai tempi di Nesta-Thiago Silva e… dell'ultimo scudetto!

