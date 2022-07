Continua la preparazione dell'Inter in vista del primo appuntamento in campionato in programma il prossimo 13 agosto con il Lecce. I nerazzurri hanno sostenuto un allenamento congiunto con la Pro Sesto, compagine di Serie C. Gara terminata 6-1 in favore dell'Inter e in campo si è rivisto Skriniar che ha anche segnato. Di Calhanoglu, Lautaro (doppietta), Correa e Bellanova le altre reti

