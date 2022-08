La storica amichevole in famiglia, che mancava da due anni, a Villar Perosa a pochi giorni dall'inizio del campionato, Max Allegri commenta così la sgambata della Juventus che ha battuto per 2-0 la formazione Under 23. "Quando veniamo a Villar Perosa è sempre molto toccante. Per chi non la conosce, qui si percepisce la storia della Juventus, la passione e l’amore che hanno permesso a questo club di vincere tutto. I nuovi invece vedono la passione e l’affetto del pubblico. Oggi è stata una giornata meravigliosa che ci dà una spinta importante per l’inizio del campionato. C’è stato l’incontro tra la proprietà, il presidente e la squadra: è stata una giornata memorabile che rimarrà dentro ognuno di noi, perché questa amichevole è unica". L'allenatore bianconero è stato abbastanza vago sul mercato: "Kostic, Morata, Raspadori? La società ha lavorato molto bene, per quanto riguarda il futuro è ancora tutto da vedere. Ci sono giocatori in uscita, magari altri in entrata. La società sta lavorando per allestire una rosa importante come ha sempre fatto. Se un giocatore come Paredes farebbe comodo? Abbiamo Locatelli, Rovella, sono contento", ha concluso Allegri.