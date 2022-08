Milan, Pioli: "Siamo più forti, pronti per il bis"

"Preoccupato della concorrenza? No, perché noi siamo più forti di un anno fa". Parola di Stefano Pioli che lancia il Milan nella lotta scudetto con l'obiettivo di riconfermare il tricolore conquistato nell'ultimo campionato: "Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere - spiega l'allenatore rossonero alla Gazzetta dello Sport - Quest’anno motivare il gruppo sarà più facile. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci". Per Pioli è un Milan più forte rispetto a un anno fa, ma mancano ancora due tasselli per completare la rosa: "Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista - ammette - Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessié non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza".