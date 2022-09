Dopo la prova super in Champions League contro il Liverpool, il Napoli vuole continuare a vincere anche in campionato per passare momentaneamente in testa alla classifica. Contro lo Spezia Spalletti non avrà Osimhen, che ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra: al suo posto spazio a Simeone, reduce dal gol con i Reds. Turno di riposo per Kim. Gotti conferma la formazione delle ultime uscite e lancia Ampadu in difesa dal 1'

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI