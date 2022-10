Dove vedere Fiorentina-Inter

La partita del Franchi tra i viola ed i nerazzurri si gioca stasera, sabato 22 ottobre, alle 20.45. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Fiorentina ed Inter

Sono ben 168 i precedenti tra le due squadre: 69 le vittorie nerazzurre, 55 i pareggi, 44 le gare vinte dalla Fiorentina. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), dopo che aveva perso cinque delle sei gare precedenti contro i viola in campionato. L’Inter ha anche vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina in campionato: ma nella loro storia in Serie A solo una volta tra il 1977 e il 1980 i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila fuori casa contro i viola. La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu: quattro reti, tre delle quali all’Artemio Franchi. Il centrocampista turco ha anche fornito quattro assist contro i viola nel torneo, contro nessun’altra squadra ha servito più passaggi vincenti. La squadra viola ha segnato solo otto reti in questo campionato: soltanto nel 1986/87 i toscani hanno realizzato meno gol dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A (sette in quel caso).