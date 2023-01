Le parole dell'agente a Sky Calcio Club: "Le squadre daranno il massimo visto il clima di incertezza, per la Juventus non c'è persona più adatta di Allegri per gestire un momento con pressioni esterne di peso. Real Madrid? Non si è mai pentito". E sul mercato: "Difficile vendere Zaniolo ora per via degli infortuni, in Premier League spese fuori controllo. Quello che sta facendo il Chelsea è inspiegabile"

Nessuna fuga e un gruppo coeso per reagire alle difficoltà. È il pensiero di Giovanni Branchini, ospite di Sky Calcio Club, sul momento della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Un periodo complicato, ma che non creerà fughe di giocatori secondo l'agente: "Non credo che ci sarà un fuggi fuggi - ammette - quei rinnovi che non arriveranno sarà per una normale chiusura del ciclo che esisteva a prescindere dagli ultimi accadimenti. In queste situazioni le squadre si compattano e c'è una reazione positiva, soprattutto per squadre con la caratura della Juventus". Per Branchini, il "caso Juventus" renderà ancor più incerto l'esito del campionato: "Penso che sarà un campionato sub judice perché per tanto tempo non sapremo come si concluderà - spiega - questo contribuirà a mostrarci tante belle partite perché molti alibi spariranno e le squadre daranno il massimo visto il clima di incertezza".