Milan, Ibrahimovic o Rebic dal 1' contro l'Udinese

Dubbio in attacco per Pioli che a Udine (diretta su Sky Sport sabato ore 20.45) dovrà fare a meno di Giroud per squalifica. Ibra si è allenato in gruppo, ma la condizione fisica non è ancora ottimale: l'alternativa è Rebic. Pioli scioglierà i dubbi dopo la rifinitura di venerdì mattina, in concomitanza con il sorteggio dei quarti di Champions League

Ibra o Rebic? È questo il grande dubbio di Stefano Pioli in vista del match di sabato sera contro l'Udinese, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il Milan, infatti, dovrà fare a meno di Olivier Giroud, assente per squalifica dopo l'ammonizione (la quinta stagionale) ricevuta contro la Salernitana. Una defezione che apre le porte a una novità in attacco. I riflettori sono puntati su Ibrahimovic, fresco di ritorno in nazionale a 41 anni e tornato in campo nelle ultime tre partite. Lo svedese ha svolto l'allenamento del giovedì in gruppo, ma la condizione fisica non è ancora ottimale motivo per cui Pioli potrebbe scegliere di farlo giocare a gara in corso. L'ultima titolarità di Ibrahimovic risale al 23 gennaio 2022 contro la Juventus, ben 417 giorni fa. L'alternativa è Rebic, ma l'allenatore scioglierà i dubbi solo venerdì dopo la rifinitura.