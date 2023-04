Il direttore di Sky Sport Federico Ferri è intervenuto a Sky Sport 24 dopo le sentenze del Giudice Sportivo per i cori antisemiti della Curva Nord della Lazio durante il derby e per i cori della Curva Sud contro Stankovic in Roma-Sampdoria: "Le sentenze danno forza alle scelte coraggiose di Lotito e di Mourinho per la Roma. De Laurentiis, nessuna indulgenza verso i violenti della curva. Sono esempi da sostenere" LAZIO, CURVA NORD CHIUSA 1 TURNO CON CONDIZIONALE Condividi

La Curva Nord della Lazio chiusa per un turno, ma con la pena sospesa per un anno, in seguito ai cori antisemiti rivolti dal settore del tifo biancoceleste ai romanisti nel derby dello scorso 19 marzo. È questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ma la pena è stata sospesa per un anno "con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione". Pesante multa invece per la Roma (8mila euro), punita per il coro intonato dalla Curva Sud durante il match contro la Sampdoria nei confronti di Dejan Stankovic. Una sanzione attenuata perché, si legge nel comunicato del giudice sportivo, "il coro non si è ripetuto dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore".



Ferri: "Gli esempi da sostenere contro razzismo e violenza" "Questa giornata è importante perché ci aiuta ad affermare un principio, cioè da che parte stare", le parole del direttore di Sky Federico Ferri. "Stare dalla parte di chi vuole la legalità, di chi ha il coraggio di condannare gesti inaccettabili e di chi considera che non ci sia una zona franca nello stadio senza chinare la testa a chi non si comporta correttamente. Non è un dato scontato, ecco perché è utile far sentire la voce di tutti coloro che amano il calcio sostenendo chi dice no. Le sentenze del giudice sportivo ci aiutano e aiutano in questo senso". approfondimento Lazio, Curva Nord chiusa 1 turno con condizionale

"Mourinho ha fatto un gesto coraggioso" "Mourinho ha fatto una scelta. Ha usato il suo carisma, il suo peso, la platealità dei suoi gesti per una buona causa. Ha ottenuto un risultato: la maggior parte dei tifosi in curva si è fermata e ha smesso di insultare Dejan Stankovic a sfondo razzista. Mourinho ha scelto di fare un gesto coraggioso: a volte mettersi contro i tifosi ti espone ad una futura contestazione, tuttavia ha voluto farlo davanti a tutti rendendo il suo gesto un esempio. Bene ha fatto il giudice sportivo a tenerne conto". approfondimento Mou 'salva' la Roma: ridotta la multa per i cori

"La Lazio sta combattendo l'antisemitismo" "Bene ha fatto il giudice sportivo a tenere conto anche di ciò che sta facendo la Lazio per combattere il fenomeno drammatico, schifoso e inaccettabile dell’antisemitismo allo stadio. Hanno preso le distanze e utilizzato la tecnologia per individuare i responsabili. Non è vero che si sono limitati a condannare, ma si sono espressi anche in modo molto duro contro il fenomeno. Roma e Lazio sono due casi virtuosi: questo è il cambio che scelte coraggiose come queste devono portare. Ci auguriamo che anche gli altri disapprovino e in modo palese rappresentino la loro contrarietà a questi gesti". approfondimento "Contro gli Ebrei": l’antisemitismo nel calcio

"I club di A stanno reagendo contro il razzismo" "Ci sono concrete manifestazioni di molte società in questo momento di dissenso ai fenomeni razzisti negli stadi. Dobbiamo smuovere questa retorica del 'non si fa nulla': si sta provando a fare e va sottolineato. Sottolineiamo chi sta lavorando nel modo giusto, basta essere disfattisti: qualcuno si sta muovendo"

"Il percorso di De Laurentiis è virtuoso" "Bisogna scegliere da che parte. Chi sta cercando un percorso virtuoso non trova spesso una strada lineare. La parte giusta è quella di Aurelio De Laurentiis, dei tifosi che hanno preso per mano i bambini vedendo che in curva ci si menava durante la partita del Napoli. C’è un principio che va affermato: si può discutere sulla libertà di tifare, che culturalmente può essere diversa rispetto ad altre Nazioni, ma questo aspetto non può passare come l’appellarsi a una retorica ultras che ha stufato. Non si tratta solo di passione e calore, ma è anche ricatto, violenza e non accettazione della libertà altrui. Nel mondo ultras c’è anche questo. Un percorso di questo genere va affrontato e sostenuto: le società stanno facendo a questo riguardo". approfondimento De Laurentiis: "Serve legge Thatcher per tifosi"