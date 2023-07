Oggi amichevoli per sette squadre di Serie A. L'Atalanta impegnata a Zingonia contro la Pro Vercelli, la Lazio in campo ad Auronzo contro gli sloveni dell'NK Bravo, per il Lecce test a Folgaria contro il Padova mentre in Austria l'Empoli sfida l'Heidenheim neo promosso in Bundes. Alle 20 Fiorentina a Belgrado contro la Stella Rossa e il Cagliari contro la Roma Under 19. Roma impegnata alle 21 ad Albufeira (Portogallo) contro lo Sporting Braga. Tutti i risultati e i marcatori

