 Serie A 2025 2026, l'età media delle rose del campionato. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A 2025-2026, l'età media delle rose del campionato. Classifica

classifica fotogallery
20 foto

Quali sono le squadre più "vecchie" del campionato italiano? In Serie A le formazioni più anziane sono, per lo più, le big: di seguito la classifica completa a partire dalla squadra più giovane, il Parma, fino a quella con la media d'età più alta (dati Transfermarkt)

TUTTI GLI INDISPONIBILI PER LA 14^GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

La top XI degli svincolati che hanno giocato in A

svincolati

Ci sono ancora diversi calciatori svincolati che sono alla riceca di una squadra per proseguire...

12 foto

Sorteggio Mondiali, i possibili gironi dell'Italia

Mondiali

Appuntamento venerdì 5 dicembre a Washington per la composizione dei gironi del prossimo...

14 foto

L'Inter è la squadra più "anziana" in Serie A

classifica

Quali sono le squadre più "vecchie" del campionato italiano? In Serie A le formazioni più anziane...

20 foto

Eric Garcia rinnova con il Barcellona fino al 2031

Calciomercato

Il Barcellona ed Eric Garcia hanno raggiunto l'accordo per prolungare il contratto del difensore...

59 foto

Fiorentina, ecco la quarta maglia: è double face

le foto

La Fiorentina ha presentato il "Fourth Kit" per la stagione 2025/26. La particolarità risiede...

68 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    La Penna per Napoli-Juve, Inter-Como a Di Bello

    Serie A

    Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Juventus, big match della 14^giornata di Serie A in...

    Roma, l'inno su vinile con versione live Olimpico

    ROMA

    Per festeggiare i 50 anni dalla prima pubblicazione, la Roma ha annunciato l'uscita dell'inno...

    Juve, Vlahovic operato: 3 mesi e mezzo di stop

    JUVENTUS

    Operazione riuscita per Vlahovic che è stato sottoposto a un intervento chirurgico in...