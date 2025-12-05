Serie A 2025-2026, l'età media delle rose del campionato. Classifica
Quali sono le squadre più "vecchie" del campionato italiano? In Serie A le formazioni più anziane sono, per lo più, le big: di seguito la classifica completa a partire dalla squadra più giovane, il Parma, fino a quella con la media d'età più alta (dati Transfermarkt)
- Età media rosa: 24.6 anni
- Calciatori: 31
- Età media rosa: 25.1 anni
- Calciatori: 31
- Età media rosa: 25.7 anni
- Calciatori: 29
- Età media rosa: 25.7 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 25.7 anni
- Calciatori: 29
- Età media rosa: 25.8 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 25.8 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 25.9 anni
- Calciatori: 32
- Età media rosa: 26 anni
- Calciatori: 28
- Età media rosa: 26.2 anni
- Calciatori: 29
- Età media rosa: 26.5 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 26.6 anni
- Calciatori: 22
- Età media rosa: 26.8 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 26.9 anni
- Calciatori: 26
- Età media rosa: 26.9 anni
- Calciatori: 26
- Età media rosa: 27.1 anni
- Calciatori: 28
- Età media rosa: 27.8 anni
- Calciatori: 30
- Età media rosa: 28 anni
- Calciatori: 28
- Età media rosa: 28.2 anni
- Calciatori: 28
- Età media rosa: 28.7 anni
- Calciatori: 25