Penultima amichevole di avvicinamento al campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico deve rinunciare ad Acerbi per un risentimento al soleo della gamba destra e a Lautaro Martinez per un sovraccarico. Dal 1' la coppia Thuram-Correa in attacco, mentre in porta c'è subito l'esordio da titolare del neo-acquisto Yann Sommer. Partono ancora dalla panchina Frattesi e Cuadrado