Appuntamento al Penzo domenica alle 12.30 per la squadra di Ranieri, privo di Koné (squalificato) e senza Hummels e Paredes (non convocati). Davanti riposa Dybala: c'è Soulé con Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Spazio dall'inizio ai nuovi Nelsson, Rensch, Gourna-Douath e Salah-Eddine. L'ex Di Francesco punta su Gytkjaer insieme a Oristanio, debutta Radu in porta

RANIERI: "NON POTEVAMO FARE DI PIÙ SUL MERCATO"