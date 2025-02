Dopo il 3-0 del Franchi del recupero, Inter e Fiorentina tornano subito a sfidarsi. Possibile maglia da titolare per Acerbi. In dubbio Dimarco che non ha ancora smaltito l'influenza: Carlos Augusto favorito su Zalewski. Nella Fiorentina ballottaggio Parisi /Gudmundsson, con Fagioli pronto all'esordio a centrocampo. Match in programma lunedì 10 febbraio alle 20.45

