Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Dopo il ko in Champions col Bruges, Gasperini ritrova Carnesecchi tra i pali e anche Ruggeri (dopo l'influenza) che è in ballottaggio con Zappacosta. Dal 1' potrebbe esserci Cuadrado al posto di Bellanova, mentre sulla trequarti agirà Samardzic, dietro a De Ketelaere e Retegui. Per Nicola tutti a disposizione tranne l'infortunato Gaetano: Viola trequartista dal 1'. L'appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 15. Le probabili formazioni

