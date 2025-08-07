France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d'Or 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: ecco Donnarumma insieme ad altri 8 compagni compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciato il vincitore

