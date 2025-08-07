Pallone d'Oro 2025, la lista dei candidati finalisti
France Football ha svelato i 30 candidati al Ballon d'Or 2025, premio dove in lizza dalla Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries oltre al napoletano McTominay. Tanto Psg campione d'Europa in corsa per il premio: ecco Donnarumma insieme ad altri 8 compagni compreso il lanciatissimo Dembélé. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciato il vincitore
I CANDIDATI: PALLONE D'ORO FEMMINILE - TROFEO KOPA - YASHIN - CRUYFF
- Appuntamento a lunedì 22 settembre al Theatre du Chatelet di Parigi per conoscere il vincitore del Pallone d'Oro 2025. Chi succederà a Rodri per aggiudicarsi il riconoscimento individuale più importante nel mondo del calcio? Nel corso della cerimonia saranno annunciati tutti gli altri vincitori nelle varie categorie.
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: inglese
- Età: 22 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Psg
- Nazionalità: francese
- Età: 28 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Psg
- Nazionalità: italiano
- Età: 26 anni
- Ruolo: portiere
- Squadra: Psg
- Nazionalità: francese
- Età: 20 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Inter
- Nazionalità: olandese
- Età: 29 anni
- Ruolo: difensore
- Squadra: Borussia Dortmund
- Nazionalità: guineano
- Età: 29 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Arsenal*
- Nazionalità: svedese
- Età: 27 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Manchester City
- Nazionalità: norvegese
- Età: 25 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Psg
- Nazionalità: marocchino
- Età: 26 anni
- Ruolo: difensore
- Squadra: Bayern Monaco
- Nazionalità: inglese
- Età: 32 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Psg
- Nazionalità: georgiano
- Età: 24 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Barcellona
- Nazionalità: polacco
- Età: 36 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: argentino
- Età: 26 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Inter
- Nazionalità: argentino
- Età: 27 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: francese
- Età: 26 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Napoli
- Nazionalità: scozzese
- Età: 28 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Psg
- Nazionalità: portoghese
- Età: 23 anni
- Ruolo: difensore
- Squadra: Psg
- Nazionalità: portoghese
- Età: 20 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Bayern Monaco
- Nazionalità: francese
- Età: 23 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Chelsea
- Nazionalità: inglese
- Età: 23 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Nazionalità: spagnolo
- Età: 22 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Nazionalità: brasiliano
- Età: 28 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Arsenal
- Nazionalità: inglese
- Età: 26 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Psg
- Nazionalità: spagnolo
- Età: 29 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: egiziano
- Età: 33 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: olandese
- Età: 34 anni
- Ruolo: difensore
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: brasiliano
- Età: 25 anni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Psg
- Nazionalità: portoghese
- Età: 25 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Liverpool*
- Nazionalità: tedesco
- Età: 22 anni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Nazionalità: spagnolo
- Età: 18 anni
- Ruolo: attaccante