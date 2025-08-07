Pallone d'Oro femminile 2025, tra le candidate ci sono Cantore e Girelli
Sono state svelate le 30 candidate al Pallone d'Oro femminile 2025. Due le italiane presenti: Sofia Cantore e Cristiana Girelli. Qui l'elenco completo. Appuntamento al prossimo 22 settembre a Parigi, dove sarà annunciata la vincitrice
- Ruolo: difensore
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Lione
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Kansas City
- Ruolo: difensore
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Juventus
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Gotham
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Palmeiras
- Ruolo: portiere
- Squadra: Chelsea
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Bayern Monaco
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Lione
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Manchester City/Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Orlando
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Psg
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Chelsea
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Real Madrid
- Ruolo: difensore
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Juventus/Washington
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Bayern Monaco
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: difensore
- Squadra: Chelsea
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Orlando
- Ruolo: difensore
- Squadra: Chelsea