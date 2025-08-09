Napoli-Girona le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio contro la Casertana, il Napoli torna in campo a Castel di Sangro contro il Girona. La partita sarà in diretta alle 19 in pay-per-view su Sky Sport 251 (codice d'acquisto 497282). Conte schiera Meret e Lukaku dal 1', McTominay va in panchina. Segui il match sul nostro liveblog
NAPOLI-GIRONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. All.: Antonio Conte
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani. All.: Michel Sanchez
McTominay: "Scudetto? Amma fatica' always"
Uno degli uomini chiave per la conquista dello scudetto del Napoli la scorsa stagione è stato senza dubbio Scott McTominay. Lo scozzese, assente in questo pre campionato per un problema fisico, ha concesso un'intervista a 'Il Mattino' dove ha parlato delle ambizioni della squadra per la prossima stagione: "La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, dobbiamo mantenere la stessa attitudine"
Milinkovic-Savic in conferenza: "Per lo scudetto mi taglierei la barba"
Milinkovic-Savic si è presentato come nuovo giocatore del Napoli. "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua. Difficile dire di no a uno come Antonio Conte", ha spiegato il serbo. Sulla concorrenza con Meret: "Per adesso non mi sento né il numero uno né il numero due"
De Bruyne: "Voglio vincere tutto, il primo obiettivo è lo scudetto"
Il belga si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Io voglio vincere tutto, ma so che è molto difficile e bisogna soltanto lavorare senza fermarsi mai. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell'obiettivo. Napoli è la scelta migliore, mi ha trasmesso belle sensazioni. Conte punta molto sulla mentalità"
Napoli su Musah, ma c'è anche il Nottingham
Il futuro di Yunus Musah resta ancora tutto da definire. Sul giocatore c'è il Napoli di Conte, ma non solo...
Napoli, fatta per Gutierrez
Proprio dal Girona arriva l'ultimo colpo di mercato del Napoli: Miguel Gutierrez si prepara infatti a diventare un nuovo giocatore azzurro. Il club campione d'Italia ha chiuso l'accordo con il Girona per il trasferimento del terzino sinistro e ora non resta che limare gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore
Giacomo Raspadori è sempre più vicino all'Atletico Madrid. Il Napoli ha trovato l'intesa con il club spagnolo per 26 milioni bonus compresi. Il giocatore non ha preso parte alla presentazione della squadra dal ritiro di Castel di Sangro, questo vuol dire che l'operazione è a un passo dalla chiusura. Lunedì 11 agosto il giocatore svolgerà le visite mediche
Napoli, Conte: "Bisogna parlare poco e fare tanto"
Nel video le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, durante la presentazione della squadra a Castel di Sangro:
Il Napoli di Antonio Conte torna in campo. Gli azzurri affrontano il Girona in quel di Castel di Sangro. Il match è in diretta alle ore 19 in pay-per-view su Sky Sport 251 (codice d'acquisto 497282)