Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli-Girona le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

live amichevole
©IPA/Fotogramma

Dopo il pareggio contro la Casertana, il Napoli torna in campo a Castel di Sangro contro il Girona. La partita sarà in diretta alle 19 in pay-per-view su Sky Sport 251 (codice d'acquisto 497282). Conte schiera Meret e Lukaku dal 1', McTominay va in panchina. Segui il match sul nostro liveblog

TUTTE LE AMICHEVOLI DI OGGI

NAPOLI-GIRONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. All.: Antonio Conte

 

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani. All.: Michel Sanchez

LIVE

McTominay: "Scudetto? Amma fatica' always"

Uno degli uomini chiave per la conquista dello scudetto del Napoli la scorsa stagione è stato senza dubbio Scott McTominay. Lo scozzese, assente in questo pre campionato per un problema fisico, ha concesso un'intervista a 'Il Mattino' dove ha parlato delle ambizioni della squadra per la prossima stagione: "La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, dobbiamo mantenere la stessa attitudine"

McTominay: 'Scudetto? Amma fatica' always'

McTominay: 'Scudetto? Amma fatica' always'

Vai al contenuto

Milinkovic-Savic in conferenza: "Per lo scudetto mi taglierei la barba"

Milinkovic-Savic si è presentato come nuovo giocatore del Napoli. "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua. Difficile dire di no a uno come Antonio Conte", ha spiegato il serbo. Sulla concorrenza con Meret: "Per adesso non mi sento né il numero uno né il numero due"

Milinkovic-Savic si taglia la barba se... la scommessa del portiere del Napoli

Milinkovic-Savic si taglia la barba se... la scommessa del portiere del Napoli

Vai al contenuto

De Bruyne: "Voglio vincere tutto, il primo obiettivo è lo scudetto"

Il belga si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Io voglio vincere tutto, ma so che è molto difficile e bisogna soltanto lavorare senza fermarsi mai. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell'obiettivo. Napoli è la scelta migliore, mi ha trasmesso belle sensazioni. Conte punta molto sulla mentalità"

De Bruyne: 'Obiettivo scudetto, ma punto a tutto'

De Bruyne: 'Obiettivo scudetto, ma punto a tutto'

Vai al contenuto

Napoli su Musah, ma c'è anche il Nottingham

Il futuro di Yunus Musah resta ancora tutto da definire. Sul giocatore c'è il Napoli di Conte, ma non solo...

Musah, oltre al Napoli anche il Forest: la situazione

Musah, oltre al Napoli anche il Forest: la situazione

Vai al contenuto

Napoli, fatta per Gutierrez

Proprio dal Girona arriva l'ultimo colpo di mercato del Napoli: Miguel Gutierrez si prepara infatti a diventare un nuovo giocatore azzurro. Il club campione d'Italia ha chiuso l'accordo con il Girona per il trasferimento del terzino sinistro e ora non resta che limare gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore

Napoli, chiusa l'operazione per Gutierrez

Napoli, chiusa l'operazione per Gutierrez

Vai al contenuto

Giacomo Raspadori è sempre più vicino all'Atletico Madrid. Il Napoli ha trovato l'intesa con il club spagnolo per 26 milioni bonus compresi. Il giocatore non ha preso parte alla presentazione della squadra dal ritiro di Castel di Sangro, questo vuol dire che l'operazione è a un passo dalla chiusura. Lunedì 11 agosto il giocatore svolgerà le visite mediche

Napoli-Atletico Madrid, intesa totale per Raspadori: le cifre

Napoli-Atletico Madrid, intesa totale per Raspadori: le cifre

Vai al contenuto

Napoli, Conte: "Bisogna parlare poco e fare tanto"

Nel video le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, durante la presentazione della squadra a Castel di Sangro:

Tutti i bomber dell'estate

Si riparte il prossimo 23 agosto con il nuovo campionato, attesa preceduta dalla preparazione e dalle tantissime amichevoli tra rappresentative locali e big internazionali. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, ma l'estate del calcio diventa un indicatore per allenatori e... fantallenatori! Quali sono i giocatori che stanno segnando di più? Ecco la classifica marcatori dei bomber estivi

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda, sale Azon

Bomber dell'estate: testa a testa Ferguson-Camarda, sale Azon

Vai al contenuto

Tutte le maglie della Serie A 2025-26

L'ultima divisa ufficializzata è la seconda del Sassuolo, che adotta tradizione e modernità. Anche l'Udinese ha svelato la casacca away in blu avio chiaro con una grafica astratta. A presentare i kit da trasferta, in precedenza, erano state Atalanta e Pisa. Qui la nostra raccolta con le maglie della prossima Serie A in ordine alfabetico, tra ufficialità e anticipazioni

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026 (finora)

Vai al contenuto

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo. Gli azzurri affrontano il Girona in quel di Castel di Sangro. Il match è in diretta alle ore 19 in pay-per-view su Sky Sport 251 (codice d'acquisto 497282)

Serie A: Altre Notizie

Napoli-Girona LIVE alle 19: formazioni ufficiali

live amichevole

Dopo il pareggio contro la Casertana, il Napoli torna in campo a Castel di Sangro contro il...

Jashari debutta, Gimenez segna: Milan-Leeds 1-1

amichevole

Pareggio a Dublino nel quarto test pre-campionato dei rossoneri di Allegri, che impattano 1-1...

Fiorentina ko 6-5 ai rigori contro il Man United

amichevole

Subito in vantaggio col nuovo acquisto Sohm, al debutto in viola, la squadra di Pioli viene...

Everton-Roma 0-1: gol di Soulé

amichevole

Dopo la pesante sconfitta contro l'Aston Villa (4-0), la Roma torna al successo...

Burnley-Lazio 0-1: rete di Cancellieri

AMICHEVOLE

La Lazio di Maurizio Sarri protagonista al Turf Moor contro il Burnley, squadra a cui ha ceduto...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE