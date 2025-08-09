Il belga si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Io voglio vincere tutto, ma so che è molto difficile e bisogna soltanto lavorare senza fermarsi mai. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell'obiettivo. Napoli è la scelta migliore, mi ha trasmesso belle sensazioni. Conte punta molto sulla mentalità"