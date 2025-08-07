Antonio Conte ed Enzo Maresca sono in corsa per il Trofeo Cruyff, premio assegnato annualmente durante la cerimonia del Pallone d'Oro al miglior allenatore della scorsa stagione. Insieme a loro ci sono Luis Enrique, Hansi Flick e Arne Slot

