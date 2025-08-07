Trofeo Cruyff 2025: Conte e Maresca candidati al premio per miglior allenatore
Antonio Conte ed Enzo Maresca sono in corsa per il Trofeo Cruyff, premio assegnato annualmente durante la cerimonia del Pallone d'Oro al miglior allenatore della scorsa stagione. Insieme a loro ci sono Luis Enrique, Hansi Flick e Arne Slot
- Antonio CONTE (Napoli)
- Hansi FLICK (Barcellona)
- Luis ENRIQUE (Paris Saint Germain)
- Enzo MARESCA (Chelsea)
- Arne SLOT (Liverpool)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasile)
- Justine Madugu (Nigeria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inghilterra)