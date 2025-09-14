Il Milan si sblocca anche a San Siro dopo la vittoria di Lecce e festeggia il primo successo casalingo grazie all'1-0 sul Bologna. A commentarlo nel post-partita Massimiliano Allegri, espulso nel finale (con tanto di primo 'senza giacca' della stagione) per proteste dopo un rigore cancellato ai rossoneri e squalificato per la prossima giornata a Udine, a cominciare dalla prestazione di Modric: "Luka è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile - ha detto l'allenatore -. È meraviglioso perché sa dove finisce la palla un minuto prima, ma tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita. Era importante vincere, in casa, non subire gol per la seconda partita consecutiva, nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta compatta. Se vogliamo arrivare tra le prime quattro bisogna prendere pochi gol, questo dicono i numeri da 25 anni a questa parte. Le occasioni le abbiamo create, quando il Bologna ha avuto il pallino la squadra non ha rischiato praticamente niente. Gimenez ha corso molto, si è dato da fare, ha pressato. È vero che ha avuto due-tre occasioni importanti, però ci è anche arrivato poco lucido dopo il lavoro che ha fatto per tutta la squadra. Ha giocato anche molto bene tecnicamente e sono contento".

