Allegri dopo Milan-Bologna: "L'espulsione? Niente di che, la giacca mi ha salvato"milan
L'allenatore rossonero ha commentato il successo sul Bologna: "Era importante vincere in casa e non prendere gol, brava la squadra a restare sempre compatta. L'espulsione? Niente di che, la giacca mi ha salvato. Continuiamo così per l'obiettivo Champions, ma non dobbiamo esaltarci con la vittoria di stasera"
MILAN-BOLOGNA 1-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Il Milan si sblocca anche a San Siro dopo la vittoria di Lecce e festeggia il primo successo casalingo grazie all'1-0 sul Bologna. A commentarlo nel post-partita Massimiliano Allegri, espulso nel finale (con tanto di primo 'senza giacca' della stagione) per proteste dopo un rigore cancellato ai rossoneri e squalificato per la prossima giornata a Udine, a cominciare dalla prestazione di Modric: "Luka è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile - ha detto l'allenatore -. È meraviglioso perché sa dove finisce la palla un minuto prima, ma tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita. Era importante vincere, in casa, non subire gol per la seconda partita consecutiva, nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta compatta. Se vogliamo arrivare tra le prime quattro bisogna prendere pochi gol, questo dicono i numeri da 25 anni a questa parte. Le occasioni le abbiamo create, quando il Bologna ha avuto il pallino la squadra non ha rischiato praticamente niente. Gimenez ha corso molto, si è dato da fare, ha pressato. È vero che ha avuto due-tre occasioni importanti, però ci è anche arrivato poco lucido dopo il lavoro che ha fatto per tutta la squadra. Ha giocato anche molto bene tecnicamente e sono contento".
ricostruzione
Allegri espulso per proteste: cosa è successo
"Maignan a Udine non ci sarà"
"È un gruppo di ragazzi straordinario perché lavorano duro, non si lamentano e tutti abbiamo l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di tornare in Champions - ha aggiunto -. Non bisogna esaltarsi con la vittoria di stasera, bisogna continuare e migliorare sul piano del gioco e sulla fase difensiva, ma i ragazzi stanno facendo molto bene". E sull'espulsione ha spiegato: "C'è stato l'episodio del rigore e in quel momento ho avuto da ridire col 4° uomo. Niente di che, per fortuna la giacca mi ha salvato". Infine una battuta sulle condizioni di Maignan: "A Udine credo non ci sarà perché il polpaccio è molto pericoloso - ha concluso -, però c'è Terracciano che ha fatto un bel debutto e Torriani che è un giovane molto bravo. L'importante è saper lavorare nelle difficoltà".