Pesantissima vittoria all'ultimo respiro dei nerazzurri, 2-1 al Bentegodi analizzato da Cristian Chivu: "Faccio i complimenti al Verona per intensità e qualità, ci ha messo in difficoltà e queste partite è più facile perderle che vincerle. Abbiamo esultato, ma poteva andare peggio". Sul primo gol segnato: "Merito di Palombo e dello staff, io ero contrario. Se va male è 1-0 per loro...". E su Lautaro e il digiuno dal gol: "Una settimana segna segnare non è un dramma"

Una vittoria sofferta ma dal valore incalcolabile, 2-1 all'ultimo respiro che conferma l'Inter ai piani altissimi della classifica. Arriva a Verona il secondo successo consecutivo dei nerazzurri dopo il 3-0 alla Fiorentina al termine di una partita completamente diversa: dopo le reti di Zielinski e Giovane nel primo tempo, i tre punti arrivano solo al 94' con la sfortunata autorete di Frese. Sicuramente il modo migliore per avvicinarsi alla Champions (mercoledì c'è il Kairat Almaty a San Siro), un match analizzato da Cristian Chivu a partire dall'esultanza all'ultimo respiro: "Ho rovinato la divisa con quella scivolata, qualcuno sarà un po' arrabbiato con me… Si vince così, il Verona è una squadra insidiosa e con un’identità precisa che in alcuni momenti ci ha messo in difficoltà. Queste partite è più facile perderle che vincerle. E se le vinci esulti, ma ricordiamoci che poteva andare anche peggio". Importante il lavoro di Palombo e dello staff nerazzurro in occasione del primo gol da palla inattiva: "Io ero contrario, se va male è 1-0 per loro… Ma con la qualità di Calhanoglu e Zielinski è giusto provare. È tutto merito di Angelo e dello staff che studia, si impegna e cerca di portare qualcosa di nuovo". Approfondimento Inter all'ultimo respiro: Verona ko 2-1 al 94'

"Lautaro? Non segna da una settimana..." Chivu ha proseguito la sua analisi: "Dopo l’1-0 non abbiamo rallentato, abbiamo cercato di attirarli piuttosto che scoprirci. Non dovevamo essere noi a prenderci rischi, ma loro. Poi abbiamo fatto un paio di buone azioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. E loro sulle seconde palle sono bravi e hanno trovato il pareggio. Faccio i complimenti al Verona per l’intensità e la qualità". In chiusura la risposta in merito al digiuno dal gol di Lautaro: "Non segna da una settimana, perché aveva fatto gol a Bruxelles. Non serve fare casi, perché è un esempio per la squadra per come trascina tutti. Quello che conta per me è che sia un trascinatore, una settimana senza fare gol non è un dramma". Approfondimento Le pagelle di Verona-Inter 1-2