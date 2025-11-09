Chivu: "Il derby? Ci penseremo più avanti"

Inter-Lazio, Chivu: "Non guardo la classifica. Il derby? Ci penseremo più avanti"inter
L'allenatore dell'Inter analizza il successo sulla Lazio che lancia i nerazzurri al primo posto insieme alla Roma: "Non guardo la classifica, è ancora presto, guardo piuttosto il percorso, siamo lì per dire la nostra". Sulla gara: "L'abbiamo sbloccata e abbiamo cercato di gestire mantenendo l'aggressività, avevamo voglia di essere dominanti". Sulle gerarchie: "Non ce ne sono, voglio che tutti si sentano importanti". Alla ripresa del campionato ci sarà il derby con il Milan
C'è soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu che commenta la vittoria sulla Lazio, una risposta concreta alla non particolarmente brillante gara di Champions contro il Kairat: "Per me i passi falsi sono stati pochi dice - Sono contento del percorso e non guardo la classifica per esperienza. Mi godo quello che i ragazzi cercano di fare, lavorando sodo. Possiamo ancora dire la nostra". E non era scontato battere questa Lazio: "Noi dobbiamo dare merito all'avversario, la Lazio è una grande squadra allenata bene, ma c'era la voglia di essere dominanti. Ci godiamo la sosta e facciamo l'in bocca al lupo per chi gioca in Nazionale. Speriamo che anche l'Italia possa dire la sua per dare continuità".
"Abbiamo sempre cercato di mantenere l'aggressività"
Un'Inter che continua a essere particolarmente aggressiva, anche in termini di determinazione nei contrasti: "Una cosa sulla quale si lavora dall'inizio di questa stagione. Serve sempre lo switch mentale dalla fase di possesso al non possesso - spiega - Era una questione mentale più che di organizzazione. Oggi abbiamo cercato di aggiungere qualcosa in più. L'abbiamo sbloccata e abbiamo gestito i momenti mantenendo sempre l'aggressività cercando di rubare palla. Magari anche stando un po' più bassi".
"Non ci sono gerarchie, voglio che tutti si sentano importanti"
La posizione di Calhanoglu è stata leggermente diversa da quella delle ultime gare, un po' più indietro: "Per quanto riguarda la fase offensiva ci sono diversi modi per uscire dalla pressione. Oggi serviva un play basso e uno alto. Sapevamo però come far saltare la pressione andando sul quinto. Sul giro palla veloce potevamo metterli in difficoltà. Forse potevamo avere più pazienza. La partita è stata matura, c'è stata voglia di essere dominanti. Ci godiamo la vittoria". Ed è cambiato anche il difensore centrale, con un'alternanza nelle ultime gare: "Io voglio coinvolgere tutti e non ci sono gerarchie. Tutti devono sentirsi titolari e se io non li accontento facendo vedere che sono bravi è inutile poi andare a dirgli poi a un certo punto chiedendogli di fare bene. Il gruppo capisce questo e apprezza anche perché cerco di essere onesto. Tengo presente il lato umano siccome si allenano bene. Mi interessa che tutti siano coinvolti. Sono fortunato".
"Lautaro? E' un leader ed è un piacere allenarlo"
A Dazn una citazione per Lautaro: "E' la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e di quello che mette a diposizione del gruppo. I gol arrivano sempre, quando sei sereno e consapevole di essere un leader - dice - Deve essere sereno e consapevole di quanto cuore mette a disposizione della squadra. Trascina questo gruppo con l'esempio e col lavoro, mi fa piacere allenarlo".
"Derby? Per ora mi godo la famiglia"
Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, l'Inter è attesa dal derby contro il Milan in programma domenica 23 novembre. Chivu per il momento non sembra volerci pensare: "Stasera mi godo la famiglia, torno a casa e poi guardo un po' di NFL. Mi godo qualche giorno di riposo, avremo un weekend libero e devo decidere cosa fare con mia moglie e le mie figlie. Poi aspetterò il ritorno dei nazionali e infine avremo due giorni per preparare con tutti il derby".