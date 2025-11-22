Inter-Milan, la conferenza stampa di Allegri in diretta
Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. L'allenatore rossonero presenta il match contro l'Inter in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
I derby di Chivu e Allegri: i bilanci in carriera
Ripercorriamo come sono andati i derby milanesi degli attuali allenatori dal 2007 al 2013 tra campo e panchina.
I derby di Chivu e Allegri: i bilanci in carriera
Gli 'insospettabili' senza gol nei derby
C'è anche chi, tra Inter e Milan, non ha mai segnato nonostante abbia comunque un buon curriculum dalle parti di San Siro...
Ci credi che questi non hanno mai segnato nel derby di Milano?
Inter-Milan, i migliori marcatori del derby in Serie A
In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ne ha segnati più di tutti? Ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A.
Derby di Milano, i migliori marcatori in Serie A
He-LL Factor, l'analisi della sfida tra Lautaro e Leao
Nel VIDEO il confronto tra Lautaro Martinez e Rafael Leao, due protagonisti annunciati del derby di Milano. Chi riuscirà a incendiare il big match?
Chi c'era nell'ultimo derby di Milano di Allegri
Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. Ecco tutti i protagonisti di quel derby.
Ricordi chi c'era nell'ultimo derby di Milano con Allegri?
Le probabili formazioni
Chivu e Allegri si sfideranno a specchio nel derby: 3-5-2 e un dubbio a testa per entrambi gli allenatori.
Inter-Milan, le probabili formazioni del derby
Domenica alle 20.45 andrà in scena il derby di Milano. A presentare il match in conferenza stampa alle 12 l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in diretta sul nostro liveblog.