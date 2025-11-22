Offerte Black Friday
Inter-Milan, la conferenza stampa di Allegri in diretta

live milan

Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. L'allenatore rossonero presenta il match contro l'Inter in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog

LIVE

Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

I derby di Chivu e Allegri: i bilanci in carriera

Ripercorriamo come sono andati i derby milanesi degli attuali allenatori dal 2007 al 2013 tra campo e panchina.

Gli 'insospettabili' senza gol nei derby

C'è anche chi, tra Inter e Milan, non ha mai segnato nonostante abbia comunque un buon curriculum dalle parti di San Siro...

Inter-Milan, i migliori marcatori del derby in Serie A

In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ne ha segnati più di tutti? Ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A.

He-LL Factor, l'analisi della sfida tra Lautaro e Leao

Nel VIDEO il confronto tra Lautaro Martinez e Rafael Leao, due protagonisti annunciati del derby di Milano. Chi riuscirà a incendiare il big match?

Chi c'era nell'ultimo derby di Milano di Allegri

Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. Ecco tutti i protagonisti di quel derby.

Le probabili formazioni

Chivu e Allegri si sfideranno a specchio nel derby: 3-5-2 e un dubbio a testa per entrambi gli allenatori.

Domenica alle 20.45 andrà in scena il derby di Milano. A presentare il match in conferenza stampa alle 12 l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in diretta sul nostro liveblog.

