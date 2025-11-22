Chivu: "Vogliamo dare ai tifosi un lunedì senza sfottò"

L'allenatore nerazzurro ha introdotto l'attesissimo derby di domenica sera: "È una partita bella perché è diversa, sappiamo che si parte da 50 e 50 e non ci sono favorite. Bisogna capire la maturità dei nostri ragazzi". Su Allegri: "È un vincente e un motivatore con esperienza, il Milan è diverso da quando c'è lui". E sui singoli: "Thuram ha ritrovato la condizione e sta bene, Dumfries ha un problema alla caviglia e non ci sarà"

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL DERBY