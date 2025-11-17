Alla presentazione del Gran Galà del Calcio sono stati svelati i candidati ai premi per la stagione 2024/25. Dieci diverse categorie, con i vincitori che saranno annunciati il prossimo 1° dicembre
- David De Gea (Fiorentina)
- Yann Sommer (Inter)
- Mile Svilar (Roma)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Dodô (Fiorentina)
- Denzel Dumfries (Inter)
- Angeliño (Roma)
- Federico Dimarco (Inter)
- Nuno Tavares (Lazio)
- Francesco Acerbi (Inter)
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Evan Ndicka (Roma)
- Amir Rrahmani (Napoli)
- Nicolò Barella (Inter)
- Hakan Çalhanoglu (Inter)
- Stanislav Lobotka (Napoli)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nico Paz (Como)
- Tijjani Reijnders (Milan)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Ademola Lookman (Atalanta)
- Romelu Lukaku (Napoli)
- Moise Kean (Fiorentina)
- Mateo Retegui (Atalanta)
- Marcus Thuram (Inter)
- Antonio Conte (Napoli)
- Cesc Fabregas (Como)
- Claudio Ranieri (Roma)
- Bologna FC 1909
- FC Internazionale Milano
- SSC Napoli
- Gianluca Aureliano
- Daniele Chiffi
- Daniele Doveri
- Samuele Angori (Pisa)
- Nicolò Bertola (Spezia)
- Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia)