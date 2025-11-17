Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Milan, l'ultimo derby di Allegri nel 2013: chi era in campo e cosa fa oggi

amarcord fotogallery
30 foto

Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 22 dicembre 2013 e finì 1-0 per l'Inter, deciso da un gol all'86' di tacco, con l'allenatore rossonero che sarebbe stato poi esonerato meno di un mese dopo. Ricordate chi c'era in campo? Ecco tutti i protagonisti di quel derby

LE NEWS VERSO IL DERBY: INTER - MILAN

ALTRE FOTOGALLERY

Gli allenatori più esonerati in A dal 2000 a oggi

Serie A

A distanza di un anno esatto dall'esonero alla Roma, Ivan Juric è stato sollevato dall'incarico...

20 foto
Atalanta's coach Ivan Juric during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs US Lecce at Stadio di Bergamo in Bergamo, Italy, 14 September 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA

Mancini verso l'Al-Sadd: allenatori svincolati

Calciomercato

Roberto Mancini pronto a ripartire dal Qatar: l'ex CT di Italia e Arabia Saudita è infatti...

42 foto

Atalanta, c'è l'accordo con Palladino

Serie A

Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: ufficiale l'esonero dopo cinque mesi sulla...

8 foto

Scarpa d'Oro 2025/26: Haaland e Lemajic in testa

classifica

Quando siamo arrivati alla terza sosta per le Nazionali, andiamo a vedere chi guida...

30 foto

A segno ancora Kane e Haaland: i bomber stagionali

classifica

Kane torna a segnare nel weekend di Bundes e aggiorna il suo bottino a 23 centri in 17 partite....

15 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

    Serie A

    Il club, attraverso una nota del suo presidente, smentisce categoricamente le voci circolate...

    De Laurentiis: "Tra me e Conte sintonia speciale"

    napoli

    Le parole del presidente del Napoli sulla situazione legata a Conte dopo il ko col Bologna: "Sono...

    Roma, per Dovbyk lesione al tendine della gamba sx

    Serie A

    Brutte notizie in casa Roma sul fronte infortuni. Artem Dovbyk, che ieri si è fermato durante il...