Inter-Milan, l'ultimo derby di Allegri nel 2013: chi era in campo e cosa fa oggi
Max Allegri torna a rivivere un derby della Madonnina a quasi 12 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 22 dicembre 2013 e finì 1-0 per l'Inter, deciso da un gol all'86' di tacco, con l'allenatore rossonero che sarebbe stato poi esonerato meno di un mese dopo. Ricordate chi c'era in campo? Ecco tutti i protagonisti di quel derby
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è allenatore dell'Inter U17
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è ritirato (ultimo ruolo Assistente tecnico al Pescara)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è vice-allenatore del Porto U17
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: gioca nel Napoli
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è assistente allenatore dell'Athletico Paranaense U20
- nel derby del 22 dicembre 2013: 68' in campo
- oggi: è vice-presidente dell'Inter
- nel derby del 22 dicembre 2013: 57' in campo
- oggi: gioca nel TFC
- nel derby del 22 dicembre 2013: 82' in campo
- oggi: è ritirato (ultimo ruolo Assistente allenatore alla Colombia)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: gioca nell'FC Tokyo
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo e 1 GOL*
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dal 57'
- oggi: gioca nel Manchester City
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dal 68'
- oggi: è ritirato (ultimo ruolo Direttore sportivo nel Proleter Novi Sad*)
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dall'82'
- oggi: gioca nel Galatasaray
- nel derby del 22 dicembre 2013: allenatore dell'Inter
- oggi: è in attesa di una panchina (ultima squadra allenata il Napoli nel 2023)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è svincolato (ultima squadra Juventus)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è svincolato (ultima squadra Atletico Bucaramanga)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è allenatore (ultima squadra Milan Futuro)
- nel derby del 22 dicembre 2013: 46' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è Direttore sportivo dell'Olanda
- nel derby del 22 dicembre 2013: 88' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: espulso al 93'
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 76' in campo
- oggi: è ritirato
- nel derby del 22 dicembre 2013: 90' in campo
- oggi: è svincolato (ultima squadra Genoa)
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dal 46'
- oggi: è assistente allenatore dell'Ajax
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dal 76'
- oggi: è opinionista tv
- nel derby del 22 dicembre 2013: in campo dall'88'
- oggi: è opinionista tv
- nel derby del 22 dicembre 2013: allenatore del Milan*
- oggi: è allenatore del Milan